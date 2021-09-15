隔夜美股收黑、中國最新公布的零售銷售數據意外疲弱，以及受到科技股大跌拖累，周三香港股市走低，恆生指數目前跌0.43%，報25392.13點。國企股幾近持平，報9074.22點。

北京加強整改力道的陰霾持續籠罩，恆生科技股目前下挫1.74%，網路股尤為疲弱。阿里健康跌2.7%，快手微升0.1%，微盟跌逾3%，瑞聲科技小升0.1%，舜宇光學漲1.5%，美團跌1.9%，京東健康跌3.2%，阿里巴巴跌1.4%。

《南華早報》援引消息人士報導，在中國政府整頓遊戲產業之際，網易自9月初以來已經縮減部分工作室和遊戲項目規模。網易盤中下跌3.2%，其主要競爭對手騰訊跌2.37%。

澳門政府今日起就修改《博彩法》展開諮詢，博奕股全面崩跌，金沙中國跌25.5%，稍早前跌28%，在藍籌股中表現最差。銀娛目前跌15%，稍早前一度跌18%。

內需型藍籌股成為盤中亮點，蒙牛目前漲逾3%，李寧漲逾4%，萬洲漲逾1%。