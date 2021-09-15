這兩年在新冠疫情影響下，美容族群業績受到干擾，不過，現在疫情趨緩，再加上雙11、雙12效應，族群第4季的業績表現受到期待。目前美容業者不少營運觸角都已伸入對岸，長期而言，大陸美容保養市場成長力看好，對各業者營運都添加活水。

佐登-KY(4190)上半年受到台灣疫情衝擊，業績年減超過2成，隨著疫情趨緩，又迎來美容產業的旺季，法人預期，第4季業績可望站上今年全年度的高峰。佐登旗下新品牌珍朵斯特已打入連鎖藥妝通路康是美，後續跨入佐登商城、momo等電商平台，也為下半年營運增添成長動能。

麗彤(6539)DV醇系列機能飲品銷售熱烈，推升8月合併營收月增21％。台灣保健保養品零售市場有高達新台幣逾千億規模，且將在2025年邁入超高齡社會，公司將推出「醇耀妍升級版」，滿足老客戶的新需求，且持續推出新產品，研發「醇好菌」，是首次搶攻益生菌市場，吸引新客戶加入麗彤美的行列，力拚營運再上一層樓。

雙美(4728)仍謹慎面對疫情帶來的不確定風險，但看好顏值經濟市場規模持續放大趨勢明確，醫美保養成剛性需求有助訂單能見度。麗豐-KY(4137)看好第3季底將助力民生消費再度復甦，將挹注今年下半年營運有機會呈逐季向上成長。