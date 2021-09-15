台北車站西三門禁止計程車載客，王姓運將去年10月11日上午行經該處見有人招手，仍停車讓客人上車，甚至無視警方攔查直接駛離，因而挨罰2萬0900元、吊扣駕照6個月。運將提告抗罰，台北地院行政訴訟庭認為原處分並無違誤，判運將敗訴。

運將主張，他見到客人招手，第一時間基於職業本能停車，客人很快跳上車表示趕時間，但他後來想到該處禁止載客，便在前方路口停等紅燈時請客人下車，且員警攔查地點全線為紅線，當時因人車吵雜，影響他與員警間的溝通，他擔心影響後方車流，才會駛離。

新北市政府交通事件裁決處抗辯，運將見客人招呼後停車載客，就是攬客行為，後來有無將客人載至目的地，都不影響違規事實；另運將已明確聽見員警告知停車受檢，卻仍表示「隨便啊，我幹嘛停路邊」後開走，此部分違規也很明確。

法官勘驗員警密錄器畫面後，認定運將確實在禁止載客處違規攬客，且拒絕員警攔停稽查的要求，原處分並無違誤，判運將敗訴。