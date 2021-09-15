逮捕畫面曝光！中和槍擊案叫小弟頂罪 竹聯幫明仁會大哥狼狽落網

本月12日凌晨新北市中和區發生槍擊案，警方追捕時開槍擊中2名嫌犯，均無生命危險；事後20歲張姓男子到案後自稱開槍，但警方比對槍手特徵與張男不符，甚至根本不在場，警方深入追查，槍手實為竹聯幫明仁會大哥21歲鄭姓男子，昨（14）日南下雲林逮捕鄭嫌到案。

中和警分局表示，鄭嫌為網路博奕債務率眾至中和區與人談判，雙方在街頭飛車追逐，警方獲報到場，鄭嫌竟對空鳴槍示威，員警即朝鄭嫌座車開槍制止，但仍被犯嫌逃逸，車內因有2人因小腿、腳掌中槍，隨後由同夥送往土城醫院就醫。

警方發現張姓男子到土城醫院附近取回作案槍枝，遂循線逮捕張男，張男自稱因行車糾紛開槍。但警方比對監視器畫面，發現槍手與張男特徵不符，詳加查問下，張男才坦承受教唆取槍頂替。

槍擊案發生後，新北地檢褚檢察官指揮新北市刑大、中和分局、土城分局、台北市北投分局組成專案小組，昨日清晨南下雲林口湖鄉逮捕鄭姓主嫌及4名共犯到案，另帶回7人釐清案情。

據了解，鄭嫌為躲避警方查緝，教唆小弟頂替，自己則逃往嘉義、雲林躲藏。逃亡期間曾透過親友試探警方，希望出面投案可簡單處理，但遭警方嚴正拒絕，並強調短期絕對將他緝捕到案。

偵訊後，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送新北檢偵辦。