亞馬遜高層表示，該公司在美國的平均起薪已上調至每小時逾18美元，同時擬再增聘12.5萬倉儲和運輸人力。

亞馬遜交付服務事業副總裁波茲曼（Dave Bozeman）指出，這家全球最大線上零售商自5月起已將平均時薪調升至17美元，在部分地區另還提供簽約獎金3000美元，此金額為4個月前的3倍。

更優沃的薪資凸顯美國大型企業主因就業市場吃緊而面臨招募人才的挑戰。

波茲曼將亞馬遜最近一次調薪歸因於人力競爭激烈。亞馬遜並未提供確切數據，但時薪17美元若調升1美元，換算加薪6％。