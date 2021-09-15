蘋果新品發表會落幕，除萬眾期待的iPhone 13系列，新款iPad、iPad mini、Apple Watch 7，以及更完整的Fitness+方案，攜手登場。法人研究機構指出，iPhone 13規格基本上不脫市場預期，升級幅度雖有限，仍看好新iPhone今年出貨量達8500萬支、年增8％。

蘋果發布四款新iPhone，入門款定價相較前代維持在699、799、999、1099美元，晶片、NAND、鏡頭皆有升級，瀏海縮小20％，電池續航力增加1.5～2.5小時，並新增微距攝影，「電影模式」自由切換對焦，「ProMotion」自動適應更新顯示頻率（10～120Hz），新增粉紅與天峰藍色。

大型投顧研究機構指出，雖然iPhone 13整體規格升級有限，仍看好iPhone是5G換機潮與美國對華為禁令主要受惠者，且在價格持平的誘因下，預估2021年新機出貨量達8500萬支、年增8％，而全年整體出貨量預估則為2.25億支，年增14％。

考量9至11月為新機出貨高峰，iPhone供應鏈可望受惠於強勁拉貨動能，法人指出，後續將持續追蹤新機預購等待天數、消費者意見回饋，以及上市後第一個月蘋果訂單調整狀況。