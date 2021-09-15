「香江第一美人」關之琳6年前在記者會上鬆口與國巨董事長陳泰銘離婚，震驚粉絲，早年富比世曾粗估陳泰銘資產約有38億美金，相當於1052億台幣。港媒今(15日)報導，私下愛收藏藝術品和洋酒的陳泰銘下月將參加香港蘇富比的拍賣會，他將展出約360項拍賣品，總價超過8800萬港元，約3.1億台幣。

關之琳過去和王國旌閃婚閃離，被封為富商殺手的她也與馬清偉、劉鑾雄傳過緋聞，後來她與陳泰銘傳秘戀分手，2015年爆出情變，面對鏡頭時她強調不是分手，是離婚，事後她受訪談婚姻，形容感情世界「一塌糊塗」，也認為兩次婚姻失敗跟她個性有關，她不想再花時間適應一個人，兩個人一起生活對她而言很困難，目前的狀態很開心，她也因此沒考慮再找伴，「不覺得愛情是必需品」。

之後港媒報導，知情人透露關之琳與陳泰銘當年在馬爾地夫辦了祕密婚禮，也邀了親友見證，本來計畫領證登記，卻因兩人婚後常發生口角，關係陷入冰點，最後直率的關之琳認定兩人分手，便公開宣布離婚，事前陳泰銘不知情，但對於這段傳聞，關之琳與陳泰銘雙方都未證實，不知真偽。

《香港01》今報導，陳泰銘有「電子業大王」封號，私下則是知名的收藏家，下月將舉行「陳泰銘顯赫窖藏」專場拍賣洋酒收藏，內容將展出他30多年來的洋酒收藏，總價高達3.1億台幣，是亞洲歷年來總價第二高的單一洋酒收藏家拍賣會，也讓不少與他有相同嗜好的收藏家十分期待。

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