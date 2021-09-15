柳俊烈扮演的27歲青年，認為「錢」就代表一切。（愛奇藝國際站提供）

為自己一無是處的李富情，身邊總有慈祥的父親陪伴。（愛奇藝國際站提供）

韓國影后全道嬿攜手實力派演員柳俊烈、朴秉恩主演《人間失格》，描述現代人對日常生活感到虛無、迷失，卻可能因為陌生人的一句話或一個小動作獲得救贖的故事，集都以不同主題帶出主角們的心境及轉變，自第一集開始〈作為人的資格〉、〈怒火之國〉、〈透明人〉及〈人類朋友〉，逐漸堆砌全道嬿、柳俊烈相遇的緣分。

該劇所建構的「悲慘世界」不僅透過堅強的演員群傳達現代人生活上的無力感，看似平淡又一針見血的台詞和口白乘載著人生悲歡離合的重量，另類「厭世」風格引發觀眾共鳴，讓許多觀眾跟著男女主角的遭遇又哭又笑。劇中全道嬿飾演40歲李富情，歷經流產、工作受挫等打擊，加上與丈夫感情不睦，處於自我放逐的狀態，總在失魂落魄之際，遇見柳俊烈飾演的李康宰，原本毫無交集的2人因一次次的巧遇，產生不可言喻的親暱感。

全道嬿常有讓人為之心碎的台詞，如：「我來到這個世界，但一事無成…所以我好孤單」、「活在這世上，我感到好羞愧，我沒有資格」，低落失意的自白無意間安慰同樣感到沒有作為人資格的李康宰。柳俊烈所扮演的27歲青年，認為「錢」就代表一切，因此對著自己的母親直白要錢「你愛我嗎？錢就是愛」，或瀟灑表態「只要你有錢，看世界的角度就會完全不同」、「錢就代表心意，讓我看看你的心意吧」，甚至在好友過世的喪禮上，背著友人默默流淚，說出「沒家人又沒錢的人不能死，只會造成麻煩」，殘酷道出現實人生的體悟，也讓觀眾感受深刻。

除了「厭世」台詞外，劇中也有不少暖心的對話及橋段，認為自己一無是處的李富情，身邊總有慈祥的父親陪伴，安慰她「世界上有容易的事嗎？每個人都是這樣過活的」，外表高冷、內心溫暖的李康宰，在李富情掙扎要自我了斷的當下，適時伸出援手，更因擔心對方感到負擔，以「人就是這樣吧，不管平時是不是善良的人，如果有天看見有人陷入危險，就會靠近那個人，算是出於本能的雞婆吧」，一段話企圖沖淡女方的尷尬。他的善意舉動讓自己在生日當天收到回報，富情父女在不知情的情況下分享蛋糕，頓時讓獨居的壽星感到一絲溫暖。

徘徊在人生谷底的全道嬿、柳俊烈在數次巧遇後，正式交換聯絡方式，兩人之間產生無形的羈絆，讓人期待他們日後的發展。該劇每週六、日晚間21點30分與韓國同步更新，可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。