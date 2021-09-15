扯！台北市長柯文哲的高中老同學、台北捷運公司董事長李文宗，甫遭民進黨北市議員李建昌踢爆打破20多年來保全委外標案慣例，涉嫌綁標，國民黨北市議員游淑慧加碼爆料，李甚至擅自改建北捷所屬的北投會館作為官邸，用287萬公帑打造超豪華聯通套房，水電費由全民買單，可謂「寄生北捷」的最佳代表。

北捷澄清，按規定董事長不適用租賃北市府首長宿舍，經考量開支後決定不自購首長宿舍，但遠自新竹就職的董事長確有住宿需求，故調用北投會館學員宿舍供其住宿，且北捷參照「中央機關首長宿舍管理要點」規定，宿舍提供首長借用期間，水電相關費用由出借機關支應。

李文宗自2019年上任北捷董座，當時就引發反對黨重砲批評，質疑柯有酬庸之嫌，他近期不僅深陷綁標非議，游更透露，不斷有北捷內部人士爆料，指李企圖透過北捷購買要價9500萬的捷運大橋頭聯開宅作為個人官邸，遭時任北市府秘書長張哲揚以「退請再議」擋下才作罷。

游指出，李對此仍舊不死心，隨即將歪腦筋動到北捷作為學員宿舍的「北投會館」上，並將3樓的4間單人房打通，還比照飯店規格改為24坪的套房，作為自用的超奢華官邸，內部除有沙發、電視及冰箱等家具，更配有咖啡機、吧台椅等配備，裝修費高達287萬。

但游對此質疑，李自去年3月1日和妻子入住後，每月的水電費、電話費還皆由北捷支付，形同全民埋單，她去年知悉此消息時，就已和北捷說明白，指董事長並沒有配宿舍的規定，沒想到李至今仍舊厚顏住在北投會館。

她直言，多年來北捷均是總經理制，董事長只是代表官股監督，但李「胸懷大志」，修改董事長與總經理職權分工規定，大幅擴權。還有北捷員工透露，李在北捷議事中也常以「我會自己跟市長說」，就按己意排板定案，這種「靠勢」擴權的作法很不可取，令員工敢怒不敢言。

她感嘆，北市府的人事晉用和管理是柯文哲的人事權，她希望柯對自己同學和對待市府同仁都用同一標準，但現在看來李所待遇極佳，根本是寄生北捷，坐實外界酬庸質疑。

北捷說明，經2011年前市長郝龍斌任內人事處函示，北捷董事長不適用租賃北市府首長宿舍，另經簽報郝龍斌同意由北捷自行以捷運共構方式建置宿舍，但因購宅經費高昂，北捷經整體考量並撙節開支決定不購置首長宿舍，改調用北投會館供有住宿需求的董事長居住，並按「中央機關首長宿舍管理要點」規定，由出借機關支應水電相關費用。