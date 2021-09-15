英國一位酒吧員工先前在清點零錢時，發現了一枚詭異的英鎊硬幣，硬幣中間應該為銀色，但疑似因鑄造出了差錯，導致整枚英鎊都是金色的，由於此狀況非常罕見，因此酒吧人員便將它PO上網拍賣，最終竟以205英鎊（約新台幣7838元）價格售出。

根據《太陽報》報導，2017年出產的英國皇家精製銀幣（Nations of the Crown 2017 UK £1 Silver Proof Coin），其中的1英鎊由2種金屬製成，外緣為金色的鎳黃銅，而中間則是銀色的鍍鎳合金，因此上面正常應擁有金、銀2種顏色，豈料日前一名酒吧員工清點零錢時，發現一枚外觀全為金色的1英鎊硬幣，推測應該是鑄造出錯導致。

由於稀有硬幣非常搶手，因此酒吧老闆便將硬幣PO上Ebay拍賣網站，以1.11英磅（約新台幣42.4元）起標拍賣，短短5天競價就突破200英鎊（約新台幣7645元），經過24次競標後，8月8日以205英鎊（約新台幣7838元）售出，價值狂飆184倍。

皇家鑄幣廠（The Royal Mint）每天生產300萬至400萬枚硬幣，因此出現瑕疵的狀況很常見，吸引不少收藏家願意付高價購入。例如為了第一次世界大戰所發行的紀念幣，幣身就曾漏印「2英鎊」字樣，或印刷沒對齊，今年4月還出現字被印顛倒的硬幣，最終以155英鎊（約新台幣5923）價格售出。