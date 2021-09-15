嘉義市政府搭配中央五倍券振興方案，編列5億9523萬8000元的追加預算案，市議會15日照原編通過，其中約5.4億元用於發放市民每人2000元現金，市府表示，預定10中旬公告，10月下旬至10月底的2天內在投開票所發放。

市議員蔡永泉批評，市府要市民排隊領現金，可能造成群聚，也形同「把市民當難民」，應該用轉帳方式才便民。戴寧、蔡文旭、孫貫志等議員也認同以金融帳戶轉帳匯入，蔡文旭還說「難道讓莊豐安議長也去排隊領2000元嗎？」

嘉義市政府民政處長劉美鳳與市議員們會後討論發放現金的作業規畫。（廖素慧攝）

另有媒體詢問有議員私下認為明年就是地方選舉，用投開票所發放現金，是否有選舉考量？

市府民政處長劉美鳳表示，鑑於市民對投開票所的地點、作業流程較熟悉，為了便民才規畫以投開票模式進行，絕對與選舉無關。

劉美鳳表示，預定10中旬公告發放辦法，擬於10月下旬至10月底、集中於2天內在投開票所發放，議員們建議有些人可能在國外或有特殊情形，不能於2天內領現金，市府會評估用轉帳方式匯款。