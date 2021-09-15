嘉義市政府搭配中央五倍券振興方案，編列5億9523萬8000元的追加預算案，市議會15日照原編通過，其中約5.4億元用於發放市民每人2000元現金，市府表示，預定10中旬公告，10月下旬至10月底的2天內在投開票所發放。
市議員蔡永泉批評，市府要市民排隊領現金，可能造成群聚，也形同「把市民當難民」，應該用轉帳方式才便民。戴寧、蔡文旭、孫貫志等議員也認同以金融帳戶轉帳匯入，蔡文旭還說「難道讓莊豐安議長也去排隊領2000元嗎？」
另有媒體詢問有議員私下認為明年就是地方選舉，用投開票所發放現金，是否有選舉考量？
市府民政處長劉美鳳表示，鑑於市民對投開票所的地點、作業流程較熟悉，為了便民才規畫以投開票模式進行，絕對與選舉無關。
劉美鳳表示，預定10中旬公告發放辦法，擬於10月下旬至10月底、集中於2天內在投開票所發放，議員們建議有些人可能在國外或有特殊情形，不能於2天內領現金，市府會評估用轉帳方式匯款。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。