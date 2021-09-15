國民黨主席選戰風暴延燒，候選人張亞中被以多次攻擊對手朱立倫為由，遭國民黨監委員會移送考紀會，朱立倫與尋求連任的江啟臣皆幫忙求情。卓伯源上午指出，「我非常的痛心！這件事讓國民黨社會形象受到很大的傷害，事件發展要重拾國民黨的黨德與黨魂，紛爭應該到此為止，誠實是上策！」

台中是現任國民黨主席江啟臣的故鄉，更是黨主席角逐者兵家必爭之地。國民黨主席參選人卓伯源16日特到南屯區文昌宮及萬和宮上香參拜。卓伯源上午指出，國民黨是開大門、走大路的政黨是正大光明的政黨，正大光明一定可以重拾黨德與黨魂，獲得社會各界的認同。

國民黨主席候選人卓伯源(中)指出，「我非常的痛心！這件事讓國民黨社會形象受到很大的傷害，事件發展要重拾國民黨的黨德與黨魂，紛爭應該到此為止，誠實是上策！」（陳世宗攝）

卓伯源說，朱立倫在臉書發表，他說黨中央選派5位的選監委員，各陣營各推派1位，黨中央要出來負責！媒體輿論提到這5位與朱前主席關係比較密切，朱前主席說他打電話給代理主席要求重新做出決議，1個候選人怎可要求黨中央選委會做的決議，個人要求重新作決議。

卓伯源表示，如果今天要重新決議對選委會的公信力造成重傷，因選委會經正式會議隨意更改，這5位官派的選監委員太辛苦，他們被當成鍋子甩來甩去，對他們不公平，不忍心繼續受折磨無端的受到汙辱，對人格很大的傷害，建議他們可以考慮不如歸去。

卓伯源說，國民黨過去受詬病是主場優勢，今天當過或現任黨主席選舉有主場優勢，要重拾國民黨的社會形象，選委會黨中央派的5位占絕對的優勢，為避免被詬病選委會組織不公平有疑慮，建議引進外部委員，在這一次電視公開辯論上面有3位大家都公認媒體公正人士，就是很適當的人選成為選監委員會的外部委員，加上各候選人推派的1位委員總共7個人。

卓伯源強調，建議重新組成一個比較具有公信力，大家認定的一個新的委員會，不要讓這5個官派的委員繼續成為風暴的核心、成為攻擊的對象，我認為對他們非常的不公平。