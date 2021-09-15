繼6月日本核心機械訂單下降後，7月又出現上升局面。市場解讀是因為企業不畏新冠病毒，積極投資未來下資本支出仍在成長。

日本7月核心機械訂單，月增0.9%，遠遜於市場預估的3.1%，6月則是下跌1.5%。由於數字成長力道有限，再加上民間消費不多，外界也擔心日本經濟成長會不會變弱。日本的核心機械訂單是一個波動比較大的經濟數據，也被視為未來6至9個月資本支出領先指標。

第一生命經濟研究院指出，日本製造業搭上全球景氣復甦順風車走強，但服務業卻走弱，新冠疫情影響下，這兩造不同的走勢將益加明顯。

依產業別來看，7月製造商的訂單月增6.7%，且連4個月成長。但服務業卻月減9.5%。因此，電機領漲製造業，但建築、躉售與零售業拖累服務業。由於製造半導體產品的機器需求量很大，在不列入核心的外銷機械訂單中大幅成長24.1%，6月則減少10%。

瑞穗證券指出，機械外銷訂單很好，但指標性不夠，未來會不會成長也不知道。因為，新變種病毒株走向，以及中國大陸景氣復甦趨緩是主因。

與2020年同期相比，不包括船隻和電力公設的核心訂單，日本在7月雖增11.1%，但低於市場預估值15.7%。不過，日本政府似乎看到另外一面，指稱當地機械訂單正在回溫，且維持原樂觀預估不變。

日本民間消費與製造業受到新冠病毒打擊下，當地2021年第3季經濟，搞不好會出現衰退情況。

同時，路透社短觀報告也指出，日本製造業信心在9月份跌至5個月低點，因此，景氣前景恐怕堪慮。

日本執政的自民黨將在29日要選出新領導人，勝出者也會是下一任日相。不過，無論誰當選都要收拾如何挽救經濟這個爛攤子。