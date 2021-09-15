墨西哥經濟部長克勞蒂爾（Tatiana Clouthier）表示，墨西哥擬在該國水源供應無虞的南方建設半導體生產設施，以提升晶片製造能力。

美國和墨西哥上周在華盛頓舉行兩國多年來首次的「高層經濟對話」（HLED），雙方同意採取行動，使兩國共享的供應鏈，尤其是半導體供應鏈更具競爭力。

此時正值揮之不去的半導體晶片短缺問題迫使北美汽車製造商不斷停產，官員們警告這個問題正持續惡化。

墨西哥經濟部長表示，由於製造半導體需要大量的水，我們設廠的地點可能需要進一步南移，那裡的水源比靠近美國邊境那些乾旱的北部各州豐沛許多。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）已將投資南部貧困州和促進該地區發展，作為其政府重要的施政目標之一。

經濟部長克勞蒂爾表示：「當我們談論供應鏈的平衡時，我們談的是將之轉移到這裡（南方）。墨西哥可以在組裝、封裝和晶圓製造方面做出貢獻」。

她並表示，黑西哥和美國在HLED會議上同意將就半導體，以及醫療設備和藥品供應鏈建立雙邊工作小組。她也會見了美國半導體產業協會（SIA）及美國資訊技術產業協會（ITI）。

該經濟部長表示，半導體工作小組將在下周舉行首次會議，預計於11月9日公布會議結果。

此外，克勞蒂爾表示，美墨兩國計畫設立電動車電池開發工作小組，這項計畫目前已經處於初步階段。她表示：「我們擁有許多關鍵的成分，即生產電池或其零組件所需的礦物」。