羅馬尼亞近日發生一起離奇的「失蹤老人尋回案件」，這名老翁30年前搭火車出差後就從此音訊全無，家人們報警後又尋找了好多年，卻始終沒有老翁的消息，只好無奈放棄，甚至為他辦了喪禮，豈料30年後的現在，老翁居然完好無缺地出現在家門前，讓大家都嚇一大跳。

根據外媒報導，這起事件發生在羅馬尼亞東部城市巴克烏（Bacau）附近，63歲的瓦西里（Vasile Gorgos）是一名牛販，平常都會搭乘火車四處旅行、交易牛隻，1991年的某天他也像往常一樣搭火車出差，並和家人告別，然而到了應該回家的時間，瓦西里卻遲遲沒有出現，家人們著急地報警並四處尋找他的消息，但卻始終一無所獲；2006年他們終於絕望地認為瓦西里可能早就客死他鄉、不會再回來，於是替他舉辦了喪禮。

豈料距離瓦西里失蹤30年後，也就是今年的8月29日，突然有一輛車停靠在他們家門前，下秒現年93歲的瓦西里便從車裡走了出來，身上還穿著當年離開的那件衣服，口袋裡也裝有他的身分證跟當時的火車票，而且他裝扮整齊，看起來健康又乾淨，這段期間似乎得到了很好的照顧，完全不像流浪在外許多年的狀態。

瓦西里的妻女看到他再度回家都感到不可置信，而且他還能叫出家人的名字，但詭異的是，他竟忘記過去30年自己到底去了哪裡、做了哪些事情，當別人問起，他就會堅稱自己一直待在家中，不過醫生檢查後卻找不到任何問題或疾病；而載他回來的那輛車也早就開走，由於當時附近的目擊者見到瓦西里都備受衝擊，所以沒有人記得車牌號碼和外型特徵。

新聞曝光後很快就在網路上引發討論，不少網友紛紛提出自己的猜測，有些人異想天開，認為瓦西里是到平行時空旅行，或被外星人給綁架了；也有人覺得他可能患有阿茲海默症或解離性障礙等疾病；另外還有人認為瓦西里這30年都和另一個家庭生活在一起，現在只不過是裝傻而已。