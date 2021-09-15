迎接中秋四天連假來臨台中市大里中興商圈將在9月18日舉辦「大里歡樂GO最強玉兔親子爭霸賽」中秋市集，除邀請商圈特色店家設攤，更設立了重重關卡，讓玉兔們必須經過重重關卡爭取年度最佳玉兔親子檔的頭銜，歡迎大朋友小朋友來挑戰！

這場「大里歡樂GO最強玉兔親子爭霸賽」中秋市集動，不僅有精彩刺激的比賽，逛市集還能抽大獎，主辦單位發行10元放大市集券，購買市集券即可以9折優惠購入市集商品，還有機會抽中46吋液晶電視、商圈超值商品…等多項大禮，好吃好逛又好玩。

大里中興商圈因應疫情消費型態的改變，進行數位轉型，商圈官方[email protected]於日前上線，只要加入好友，即可在線上購入商圈優質商品，不僅有餐飲、服飾、零售業，美容產業也參與其中，透過線上購物、預約服務，只要在家動動手指頭就能夠享受到大里商圈優質商品。活動當日加入大里中興商圈 [email protected]會員，還可獲精美小禮物。

大里商圈主委康惠祈表示，這次舉辦中秋主題市集，希望能夠促進消費之外，疫情逐漸受到控制也希望民眾能走出家門來透透氣，在遵守防疫規範的限制下，藉由中秋活動來緩解疫情帶來的緊張情緒，也增進商圈與鄰里間的互動，邀請大家9月18日來到大里中興商圈，歡樂慶中秋！