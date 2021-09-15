新北市今年8月家戶數成長前五名熱區 (鄉林提供)

9月剛迎來的開學季，多數縣市隨著人口少子化加劇，越來越多國小校園面臨招生不足問題，但令人意外的是，新北等新興重劃區的戶數，近兩年吸納外縣市遷移人口，湧進大量年輕家庭，根據內政部資料顯示，家戶成長最快的行政區由新莊與淡水拿下冠亞軍。

鄉林不動產研究室今天指出，雙北市是全台人口最密集的都會區，但台北居大不易，北市高房價與高物價加速催化「脫北潮」，人口流向新北移居，據統計台北市去年人口外移超過4.4萬人，今年前8個月也已遷出1萬9千多人。

對比新北市政府統計，今年前8月設籍的家戶數，較去年12月底增加了10382戶，其中增加設籍戶數的前五名行政區，分別是新莊、淡水、板橋、林口及土城。顯現便捷交通建設讓生活機能好轉，吸引年輕族群跨區定居，也連帶翻轉城市版圖，快速催熟新興蛋白區。

鄉林不動產研究室指出，今年第一季全國房價平均所得比（購屋痛苦指數）為9.13倍，台北市居最高為15.54倍，新北市則約12.25倍，新北因房價較親民加上多條捷運路線建設延伸、快速道路開通，以及整體開發區及重劃區規劃等重大建設持續推動，還有大型商場進駐，吸引脫北及北漂人口移入，人口紅利帶動居住與房市需求，不受少子化及政府打房的影響，家戶數持續向上。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，新北市今年前8個月不動產交易累計達4萬2587棟，較去年同期年增9.2％，後疫期房市明顯已回歸基本面，尤其具備人口紅利的區域買盤，更是受到強力支撐。他預料928檔期推案與銷售大增，加上年底進入交屋旺季，房市交易會更旺。

賴正鎰認為，新北家戶成長最快的新莊區，交易量緊追板橋，儼然成房市交易最熱區，像是鄉林3年前在新莊副都心推出的預售建案「鄉林淳真」，歷經半年就快速完銷，將於今年12月完工交屋。他看好新莊區未來發展，將在新莊覓地推案。

最近緊臨新莊副都心的新泰塭仔圳重劃區正在進行拆遷，橫跨新莊和泰山，占地400公頃號稱全國第三大重劃區，即將進行市地重劃，工廠黑鄉印象將大翻身。未來挾著周邊新北知識產業園區龐大產業聚落人口，又鄰近機場捷運、台65快速道路及國道中山高，生活機能優越，預料將很快成為推案一級戰區，包括華固、潤泰新、海悅、寶佳、茂德等建商都提前插旗。