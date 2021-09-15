國民黨日前提出馬英九訪問大陸的可能性，黨主席江啟臣表示，馬英九現在是最適合擔任「兩岸特使」的人選，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（15日）在例行記者會中正面回應，國共兩黨應在堅持既有共同政治基礎上，保持良性互動，加強各層級各領域的交流合作。

大陸國台辦例行記者會在暑假暫停2個月之後，今天恢復舉行。原有的發布廳經重新裝潢，原有背板是中國大陸與台灣的地圖，新背板則是世界地圖，原有的「國務院台灣事務辦公室」名稱還在，只是字體縮小。為了因應疫情，記者席改成三人一排，座位間距拉大，發言人的講台和記者席之間的距離也更遠。

由於下週六（9月25日）國民黨將舉行黨主席選舉，相關議題成為台媒的關切焦點。四位候選人：朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源當中，誰的兩岸政策比較契合大陸方面的主張？

朱鳳蓮表示，中國國民黨堅持「九二共識」、反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，發揮了積極作用。大陸希望中國國民黨領導層以史為鑒、登高望遠，從維護台海和平穩定、維護中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益出發，和大陸一道鞏固深化堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，保持良性互動，加強交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

此外，尋求連任的國民黨主席江啟臣提議，邀請馬英九作為特使赴大陸訪問；另一位候選人朱立倫也表示會請馬英九在兩岸扮演關鍵角色，國民黨內對重啟國共高層交流具有共識。馬英九表示，有需要他幫忙之處，他一定會幫忙。

如果馬英九計畫赴陸訪問，大陸方面是否歡迎？朱鳳蓮表示，2005年以來，中國共產黨與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞共同福祉，維護台海地區和平穩定，得到兩岸同胞和國際社會的廣泛認可和支持。

朱鳳蓮表示，面對世界百年未有之大變局和複雜嚴峻的台海形勢，順應中華民族偉大復興不可逆轉的歷史潮流，「兩黨應在堅持既有共同政治基礎上，保持良性互動，加強各層級各領域的交流合作」，共謀台海地區和平穩定，共同造福兩岸同胞，共創民族復興美好未來。