資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲專訪，陳文茜問，怎麼看衛福部長陳時中若選台北市長？柯酸，當市長不需什麼都會，自己是超級聰明又用功，沒人像他這麼認真，每早7時30分晨會。

對於下任市長是否為柯的子弟兵，柯說，指定接班人很難成功當選，最理想是要讓訓練足夠的人出來，給市面選，台灣政治在西元2000年以前，文官制度在有長遠計畫，2000年以後就沒，政治太破碎，德國總理梅克爾當了16年，台灣行政院長平均只當1.3年，他剛當台北市長1.3年都還沒搞清狀況，都亂當的，前2年漢獻帝，滿朝都是曹操、董卓。

柯說，大家都太注重短期民調，像辦世大運就沒長遠規畫，都臨時建物混過去，跟花博一樣，北市沒長期計畫，全市的都市計畫最後版本是1932年，大家都在研究下個月民調多少，選舉逼迫這種情形，想要討好其實有討好的方式，他只是比較皮，稍微討好就好，民調太低他就收斂不講話，民調高他就故態復萌，開始做想做的事，他活得很自在，放心。

歷屆台北市長誰做最好，柯說，黃大洲做最好，但選不上，黃最有規模計畫，後面的市長都是看前面做，黃只是不會講話，所以遇到陳水扁、趙少康2大政治金童就掛了，選上跟做得好是兩回事。