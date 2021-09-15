新竹縣文化局綠地上的石雕《溝通》，及周遭《石筆》、《晨鐘》、《河圖洛書》等公共藝術品，是繪畫與雕塑大師李龍泉的作品，李數年前小中風仍熱愛創作， 縣長楊文科特別造訪李龍泉與其妻鍾琴，盼後疫情時代，再次振興新竹縣藝文活動發展。

李龍泉是雲林縣北港人，從小在受藝術家庭薰陶，奠定藝術創作的志向，早年曾受雕塑大師朱銘、楊英風的指導，大學畢業後開始嶄露頭角。

李龍泉在竹北市溪州里蓋農舍定居，投入泥塑、雕塑、木雕等多種媒材創作，從事護理工作的妻子鍾琴，受到薰陶也產生創作興趣，10多年來創作的彩繪玻璃，加入動物、花朵等元素，讓廢棄玻璃瓶罐有了新生命。

「創作過程常受到丈夫的鼓舞！」鍾琴以李龍泉說過「創作要發自內心，看梵谷、我畫的、你畫的，每個人畫的星星都不一樣，要畫出自己的星星！」鼓勵她勇於自我創作，不要擔心畫得不好而遲疑。

李龍泉伉儷向縣長楊文科介紹以擅長木、石雕等多媒合材質創作作品，特別的是，李龍泉的作品可和觀賞者互動，透過敲擊或走入大型作品內部，得到和作品的另類連結。

李龍泉近年因小中風身體較差，在鍾琴細心陪伴照顧下仍繼續繪畫創作，每件石雕作品約2、3年完成，都富含著他投入的精力與心血，與妻子在藝文路上攜手前行。

李龍泉針對這次新冠肺炎疫情，還將過去木雕作品翻銅，並命名為《平安》，期望疫情後帶來平安希望，精細的創作也讓縣長文科不禁讚聲連連！