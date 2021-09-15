65歲以上老者7月份打完莫德納第一劑後已經超過10周至14周，至今仍等不到第2劑，造成204萬「莫德納孤兒」。（圖／指揮中心提供）

為讓全臺數百萬「莫德納孤兒」能接種第二劑，傳出疫情指揮中心核可臺大進行「莫德納混打高端」臨床研究，對此，國民黨立院黨團抨擊，第二類官員打滿兩劑莫德納的比例已達66.55％，一般民眾卻是個位數，如今卻要民眾第二劑打高端，原來這就是蔡政府的同島同命？本周立法院開議後，將提案要求政府催促美方盡速將我方採購的疫苗出貨。

根據《遠見雜誌》報導，臺大感染科醫師、「莫徳納混打高端」臨床研究主持人謝思民表示，已著手進行莫德納混打高端的臨床研究，預估10月底能將初步研究成果提供給指揮中心。

對此，國民黨立委林奕華表示，目前政府採購的疫苗到貨量只有3成左右，而莫德納更是不到4分之1，導致口中有採購、手中無疫苗，民進黨政府當然需要檢討。

林奕華進一步指出，目前莫德納的施打狀況，目前第二類中央與地方防疫人員施打兩劑莫德納的比例，從上周的65.44％，到本周提高到66.55％；反觀一般民眾，75歲以上施打兩劑的比例僅1.06％，65歲至74歲是0.8％，比例懸殊，這就是同島同命嗎？

林奕華說，政府宣稱疫苗已經完成採購，但實際上到貨量不到4分之1，現在還看到政府要求臺大醫院做「莫德納混打高端」試驗，問題是目前真正打了高端的只有71萬多人，其中政府官員只有970人；若真要做混打試驗，也應該是莫德納混打BNT，而不是混打高端，怎麼政府卻拚了命想幫高端找機會？官員不該自己打好打滿國際疫苗，卻想辦法強迫百姓施打滯銷的國產疫苗。

國民黨立委陳玉珍則說，國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮這幾天跑到美國，竟然沒有替國人催莫德納疫苗到貨，因此，9月17日立法院開議，國民黨將提出議案，要求政府積極向美方催促我方購買的疫苗能盡速到貨，解決幾百萬民眾無法打到第二劑疫苗的困境。