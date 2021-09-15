76歲的張姓老翁，臨走前還熱情地揮揮手、比出「ok」的手式，要員警不用替他擔心。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所巡佐莊文和、警員劉亮安日前執行巡邏勤務，巡經南屯區向上路二段前，見一名老翁站在郵筒前徘徊，遂主動上前關心。老翁對於員警的詢問均無法清楚表達，僅表示本想來郵局領郵件，但郵件沒領到，一時又忘了家裡地址，只能在原地守候。

警方指出，因老翁身上沒有攜帶任何證件，員警使用M-Police人臉辨識系統查詢，確認張姓老翁(76歲)身分、家中地址，老翁卻堅持要領到郵件才回家。因當日酷暑難耐，員警擔心老翁身體狀況，再三苦勸老翁，說郵差會把信送回家，老翁這才開心坐上巡邏車返家。

張姓老翁表示，每天都會來郵局報到領包裹郵件，但是屢次撲空，員警進一步關心在等誰的郵件？老翁露出一抹笑，笑而不語。僅對於自己一心掛心郵件，連家裡地址都講不清，還麻煩員警護送返家一事，感到不好意思，頻頻向員警致謝，臨走前還熱情地揮揮手、比出「ok」的手式，要員警不用替他擔心。

大墩派出所長葉信良呼籲，家中若有失智傾向的長者，建議可向各縣市政府社會局申請愛的手鍊，以確保長輩們的安全，當民眾發現路上失智患者時，即可透過愛心手鍊上24小時的服務專線聯繫專員，或是通報警察前往處理。