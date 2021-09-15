北韓不到一星期前才試射長程巡弋飛彈

（13：18更新）在中國大陸外交部長王毅訪韓之際，北韓今（15）日中午朝日本海發射2枚飛彈，這是北韓一周內2度發射飛彈。另外針對北韓前幾日成功試射新型長程巡弋飛彈，王毅表示中方希望多做有利於半島和平穩定的事，各國應朝著恢復對話的方向共同努力。

韓聯社稍早報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）指出，北韓朝日本海發射至少1枚不明飛行物，不過韓聯社稍候更新報導，南韓合同參謀本部指出北韓從中部內陸地區發射2枚飛彈。

目前尚不清楚相關細節，包括飛彈型號、確切發射位置、以及飛行範圍，南韓及美國情報單位正在分析相關細節，南韓合同參謀本部表示：「我軍與美國密切合作，保持全面備戰狀態。」

BREAKING: #NorthKorea fired what appeared to be at least one missile today toward Japan said Japanese and South Korean authorities. Japan says this projectile did not enter its territory.



That would be North Korea’s second major weapons test in less than a week… pic.twitter.com/dFJanHl439 — Kurumi Mori (@rumireports) September 15 2021

日本海上保安廳稍早表示，不明飛行物疑似是飛彈，落在日本專屬經濟海域外。

韓聯社指出，這是北韓今年以來第2度發射彈道飛彈，也是北韓今年第5度武力示威。北韓13日才宣稱11、12日成功試射新開發的新型長程巡弋飛彈，時隔幾日又進行發射活動。北韓今年1月22日及3月21日分別發射巡弋飛彈，3月25日又進行違反聯合國安理會決議的近程彈道飛彈發射活動。聯合國安理會禁止北韓進行所有彈道飛彈活動。

分析師指出，前幾日發射的新型長程巡弋飛彈可能是北韓首度擁有核武力量的武器。

在與美國談判陷入僵局之際，北韓持續穩定發展武器計畫。華府希望平壤解除核武及彈道飛彈計畫，平壤則希望華府解除制裁。美朝談判於2019年停擺。

北韓最近幾周提升軍事緊張態勢，上個月平壤才抗議美國與南韓進行夏季聯合軍演，警告將發生「重大安全危機」。

北韓還出現重啟寧邊（Yongbyon）核反應爐的跡象。

目前中國大陸國務委員兼外長王毅正在南韓訪問，王毅昨（14）日晚間搭乘專機抵達南韓，展開為期兩天的訪問。

王毅今日上午與韓國外交部長鄭義溶會面，王毅表示，中國與韓國是「無法搬家的近鄰，也是無法離開彼此的夥伴」。針對朝鮮半島議題，鄭義溶表示，首爾希望北京協助解決半島問題，強調兩國為了達成半島完全無核化及永久和平，至今仍是核心夥伴，並且持續緊密合作，他更期許北京後續能持續支持首爾推動的朝鮮半島和平進程。

針對北韓近期宣稱成功試射新型長程巡弋飛彈，王毅在會上表示，不只是北韓，其他國家也在進行軍事行動，他說中方希望多做有利於半島和平穩定的事，各國應朝著恢復對話的方向共同努力。

針對北韓朝日本海試射飛彈，路透社報導，日本首相菅義偉痛批「令人髮指」，強烈譴責平壤舉動威脅到區域和平與安全。