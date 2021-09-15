資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲專訪，陳文茜問，北市府想自購疫苗，但中央說統一全部採購，是否怕柯選2024總統？柯笑說，別怕，他只是來亂而已，倒是現在每天電視台跟網路都在罵他，塔綠班、聖蟑士的確可怕。

柯說，現在的政治不是講對錯，是順時中還逆時中，逆就要挨打，他就學乖了，市府已通過萬華血清研究人體計畫後，才送到衛福部審，人家犯過錯，他看一看就不再犯，執政還是要道德良心，不要做大家看不懂、自己又解釋的東西。

針對遭網軍攻擊，柯說，他很耐打，現在每天看電視台、上網都罵他，塔綠班、聖蟑士的確可怕，他有時滿沮喪，想說「天啊，我都這麼認真做事了」，但久而久之就習慣。

對於柯是否還是網紅黨，柯說，中華文化總會祕書長林錦昌給他評語說是「流星」，一閃而過，民眾黨才成立2年，別期望有多厲害，現在已不錯，他當初是莫名其妙到北市府，當時跟現在的民眾黨立委蔡壁如，孤伶伶走進來，舉目無親，還活到現在沒掛掉，已很了不起，大家別期望太高。