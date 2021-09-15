大陸國家統計局新聞發言人付淩暉今（15）日針對恒大事件債務風險事件表示，大型房地產企業出現了一些困難，對行業發展的影響還需要觀察。總體上，大陸房地產市場有望保持穩定發展。

在今日舉行的國新辦新聞發布會上，付淩暉回應了近期各界熱議的恒大債務事件，並談及當前大陸國內房地產市場的現狀。

據《新京報》報導，付淩暉表示，今年以來，堅持房住不炒，持續穩房價、穩地價、穩預期，房地產市場整體運行保持平穩態勢。

恒大近期爆出旗下理財產品業務的恆大財富兌付風波事件，該公司總經理杜亮承認自己提前兌付，而該理財產品未兌總額400億元（人民幣，下同）。

13日，恒大財富的控股公司——恒大集團有限公司公布了最新的三種兌付方案。

方案一為現金分期兌付。投資產品到期後，在到期當月的最後一個工作日支付上述「現金分期兌付金額」10％，此後每滿3個月，在第3個月的最後一個工作日支付10％，直至上述「現金分期兌付金額」全部支付完畢為止。

這意味著，投資者在到期之後，最快27個月才能拿回全部本金加利息，利息以到期日為止，到期之後不再計息。

方案二為實物資產兌付。恒大各地區公司提供所有可兌付的實物資產供投資人選擇。住宅為現售價格9折優惠基礎上再打8折；公寓和寫字樓為現售價格9折優惠基礎上再打6折；商鋪與車位為現售價格8折優惠基礎上再打6折。

方案三位沖抵購房尾款兌付。購房尾款是指在9月12日24點前已認購的任意恒大樓盤房屋的未付清尾款。

恒大集團表示，投資人可以從以上三種方案中選擇其中一種兌付，或者組合任意兩種及三種方案兌付。