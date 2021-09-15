青少年下周開打BNT，第九輪的BNT疫苗預計在九月底開打，不過，近日頻傳打BNT恐誘發心肌炎，讓不少民眾擔憂緊張。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，打第二劑出現心肌炎的風險比較高，建議家長可讓孩子先打第一劑，再觀望是否要打第二劑。另根據美國統計，年輕人與老人打BNT後發生心肌炎的機率差了快百倍，老人打其實相對較安全。

蘇一峰今在臉書發文表示，近日許多人都注意到打mRNA疫苗（BNT和莫德納）須注意心肌炎副作用，特別是年輕的男性為高風險族群，根據美國的疫苗副作用統計數據來看，年紀越大的人打mRNA疫苗越安全，「年輕人與老人的心肌炎發生機率相差近百倍！」

從圖表中可見，接種mRNA疫苗，男性發生心肌炎的機率遠高於女性，而男性發生心肌炎的比例，又以年輕男性的發生率為最高，接著依年齡增加而遞減。

蘇一峰指出，青少年預計下周開打BNT，許多家長擔憂孩子打疫苗恐誘發心肌炎，但他認為可先打第一劑BNT看看，第二劑的部分則可再觀望，因為打第二劑BNT出現心肌炎的風險才會增加幾十倍，加上青少年染疫本就不易重症，因此打一劑預防重症就夠了。

不少家長看完表示，「這樣的說法有讓心放一點下來了，感覺很徬徨」、「我有一點安心了」、「這是對家長很好的建議」、「BNT和莫德納第一劑比較不會有症狀，是第二劑才會有，家長會擔心的，可先打第一劑，第二劑可觀望」。