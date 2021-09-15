內用禁令逐步鬆綁，被稱為台灣自助餐飲界「天下第一廳」的晶華酒店柏麗廳，今日(9月15日)將重啟營運，提供平假日早餐、午餐、下午茶、以及晚餐全時段的供餐服務，可望成為各大飯店自助餐重開的指標。

為確保消費者吃得美味安心，柏麗廳執行最高規格的衛生防疫措施，餐檯上的菜色也呼應即將到來的中秋佳節，網羅八國醬料、20多款燒烤料理推出「全球夯肉宴」，以加料、加量、但不加價的方式，讓食客大啖世界級的烤肉大餐。

柏麗廳重返市場的同時也要帶給消費者更精采的美食體驗，餐檯上的美食增加了過去3個多月來在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台上最為暢銷的人氣佳餚，包括由台東成功漁港的各式新鮮魚獲所組成的日式海鮮盛合、厚實飽滿，香甜多汁的爐烤肋眼牛排，與外皮焦香酥脆、肉質鮮嫩多汁的戰斧牛排，以及館內各餐廳的招牌經典美饌等，皆可在餐檯上享用到。

為即將來臨的中秋連假做好準備，柏麗廳也應景推出「全球夯肉宴」，以加量不加價的方式在自助餐檯上擺滿各式烤肉料理，以耐熱的火山石進行燒烤，展現出誘人烙痕與獨特的香氣，豐美肉品包括爐烤澳洲戰斧牛排、小戰斧牛肋排、德國豬腳、豬肋排、巨無霸香腸、蜜汁火腿，海鮮部分則有現流魚頭、長槍烏賊、三點蟹、每日現流鮮魚、旭蟹、櫻花蟹、牡蠣，另有來自台南玉井的珍珠玉米、新竹關西水蜜桃番茄、小農栽種的糯米椒、紫白洋蔥、南瓜…等蔬菜，健康與美味同時兼具。

主廚團隊同時精選八國醬料搭配上述菜色，消費者可以選擇台式沙茶烤肉醬、日式照燒醬、泰式沙嗲醬、韓式辣味噌醬、美式BBQ烤肉醬、德式芥末醬、義式青醬、以及墨西哥莎莎醬。現場也加碼提供臺虎生啤酒及五款無酒精特調沙瓦無限暢飲，邀您與美食、美酒相伴，共度溫馨佳節。