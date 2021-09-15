臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

以色列近期才開始第三劑疫苗補強針注射行動，以國最高衛生官員、抗疫工作負責人艾許（Nachman Ash）14日卻表示，以色列有充足的疫苗，已準備好開打第四劑。消息一出，讓大批苦等疫苗的網友羨慕不已，有人更搬出衛福部部長陳時中名言，諷刺「超前部署第三劑！但是第二劑是不可能的任務！」

依《中廣新聞網》14日報導指出，以色列以施打BNT疫苗為主，以國8月才開始注射第三劑疫苗，但艾許卻在受訪時表示，雖目前還不知是否需要打道第四劑疫苗，但以色列已經準備好了，一旦需要打第四劑，以色列也有充足的疫苗存貨。不僅如此，艾許更直言：「希望第3劑的效果能撐久一點。」

針對以色列開打疫苗補強針一事，台灣大學公衛學院前院長詹長權8月份曾表示，以色列是第一個正式提供新冠肺炎第三劑疫苗的國家，以色列大膽擴大第三劑政策的科學基礎是，接受輝瑞／BNT宣稱其疫苗的功效會隨著時間的推移而下降。

以色列才剛開打第三劑，又準備好開打第四劑消息傳出後，引起台灣網友熱議，臉書各大新聞連結下湧入大批網友留言，紛紛表示：「部長：超前部署第三劑！但是第二劑是不可能的任務！」「只有台灣會喊疫苗夠了」、「抱歉，我第一劑都還排不到，我孤兒」、「我一劑都還沒打，他們要打第四劑了」、「重點不是打幾劑，重點是以色列政府能擁有無缺的國際認證疫苗，咱們呢？」