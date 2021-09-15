網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前丟了日月光的工作後，求職四處碰壁，直播主連千毅釋出善意，邀請他擔任活體蝦場助手，豈知他又因為怕蝦「無法勝任這份工作」，再次宣布離職。蝦皮購物小編為此大酸他「為什麼全世界的業我都失一遍」、「他會怕蝦，可能沒辦法QQ」，令鄧佳華忍不住以「口不擇言」開嗆。

鄧佳華昨（14）日個人臉書分享一張截圖，內容為蝦皮購物小編在某篇貼文的留言處寫下「為什麼～全世界的業我都失一遍」，留言串疑似有網友加入互動討論，讓蝦皮小編緊接著又再次留言大酸「他會怕蝦，可能沒辦法QQ」，兩篇留言都引發上百網友按讚、朝聖。

蝦皮小編在留言處大酸鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

由於兩次留言都在暗示鄧佳華失業、找不到工作，甚至因為怕蝦而離職，這也令鄧佳華忍不住截圖以「口不擇言」4字開炮。雖然他向連千毅提出離職，但連千毅仍不放棄他，安排其他工作機會，讓他擔任直播幫手，鄧佳華在鏡頭前不僅開嗓飆唱，觀眾的要求也都來者不拒，讓直播影片吸引逾84萬人觀看。

不過，針對蝦皮小編的留言，網友則認為，「最基礎蝦場助手都做不了，老是想一步登天，直播工作你做不久的」、「找一個穩定正常工作做，這種只是一個熱度在而已」、「按部就班工作才是實在的」。