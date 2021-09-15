國軍漢光37號今年重頭戲「佳冬戰備道起降操演」清晨順利結束，蔡英文總統在四型戰機降落後，立刻前往跑道頭整補區慰問飛官及參演官兵，並聽取領隊報告任務執行狀況，在任務簡報過程中，空軍特別準備過去從未曝光的空軍戰機攔截共機各型軍機時，佔取有利位置，緊咬在後方的敵情照片資料供小英總統參考，但這批從未公布過的照片卻意外卻透過總統府官方照片曝光。

小英總統手持雙面印製的照片資料，出現我方戰機緊咬在包括「轟六」、「殲-16」等戰機時所拍下的照片，均可清晰的看清楚機上武器掛載。(總統府官方Flicker提供)

從畫面中可以看見，本次操演領隊在進行簡報時，小英總統手持一張應是雙面印製的照片資料，圖中可清楚看出，照片中出現我方戰機緊咬包括「轟六」、「殲-16」等戰機時所拍下的照片，均可清晰的看清楚共機上武器掛載。

據了解，我方戰機監控共機繞台演訓時，均會派出戰機攔截監控，並且搶先在適當位置上監控，並緊咬屁股盯著對方，站取有利戰術位置，讓對方感受到壓力，但實際上都有相當距離。

目前只要有共軍機闖入我方空域，國防部就會在當天適時公布我國空情狀況，但對於侵入空域的戰機，向來都僅發布資料照片，並沒有真實的畫面，因此今天小英總統手持的簡報相當罕見，但是否為不小心或是刻意「官洩」，展示我空軍優異的攔截實力則不得而知。

今天清晨蔡英文抵達佳冬戰備道後，首先前往指揮臺聽取演習狀況報告，並視導戰備道起降實兵操演，包括IDF經國號、F-16V、幻象2000及E-2K空中預警機等四型機落地滑行及油料整補作業等課目演練。

在四型戰機陸續降落後，在整補區進行掛彈整補空檔，蔡英文立即前往戰備道整補區慰勉操演人員，聽取飛行領隊報告任務執行情況，並與參演官兵合影及頒發加菜金，慰勉演訓任務的辛勞。

空軍司令部今天在臺一線佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，在國防部聯合作戰指揮中心下達協同作戰支援命令後，與第四作戰區、內政部、交通部、公路總局及警政署等單位密切配合，順利完成四型機整補作業，發揮聯合作戰效能。

清晨破曉，戰機引擎聲劃破天空的寂靜，空軍IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機從各基地升空起飛，隨後迅速降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務，充分展現空軍飛行部隊的精實戰力。