義大利精品Tod’s請來品牌代言人肖戰、劉詩詩演繹2021秋冬系列廣告，打造完美的義式風格影像。

肖戰以深沉低調的色系呈現義大利紳士的低調質感，以咖啡色、黑色、大地色系等，營造秋冬的低調質感，同時配件部份選擇如T Timeless手機包、T Timeless樂福鞋，或搭配TABS休閒鞋等，打造低調奢華的自然感，為Tod’s秋冬男裝打理出絕佳輪廓。

劉詩詩則以自身的優雅氣質演繹Tod’s的低調華麗，搭配全黑亮面高領羽絨衣、或是俏皮黃色羽絨服等，都有一種俏皮感；咖啡色、黑色、酒紅色等低調色彩，也是本季女裝的重點色之一，形塑另一種優美浪漫。

Tod’s Tacco優雅黑色尖頭跟鞋NT23000元。

而綜觀本季Tod’s秋冬系列，可以看到創意總監Walter Chiapponi融合許多經典與新元素的時尚風格，如全新的APB包，就是以Hobo包外型予以改良，包身採用柔軟牛皮，包邊則以硬挺皮革取代過去的柔軟線條，皮革接縫處以製鞋縫線技術縫製，帶來穩固定硬挺的細節美感，結合特殊鋁合金、銅金屬肩背帶做為細節裝飾，是今年秋冬話題之作；而T Timeless包則以T字代表時間與永恆意象，一口氣推出小尺寸鍊包、翻蓋肩背包、皮革托特包、皮革肩背包與爆裂紋皮革肩背包，都讓人眼睛為之一亮。

Tod’s APB帆布拼接肩背包NT65600元。

鞋履部份則同樣有其創意新方向，撞色元素、錐形跟等元素加入尖頭鞋設計，或是以錐形做為鞋跟設計，都為秋冬女士鞋履帶來更流線時髦的設計；另外的皮革粗跟鞋或是樂福鞋結合粗跟設計，相對結合了正裝與休閒樣式，為女性的搭配帶來更多元選擇。

Tod’s APA棕色皮革托特包NT47700元。

品牌代言人肖戰。

品牌代言人肖戰。

品牌代言人肖戰。

品牌代言人劉詩詩。

品牌代言人劉詩詩。

品牌代言人劉詩詩。