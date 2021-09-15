福興(9924)Q3進入傳統旺季，外加反應原物料成本增加調漲產品價格，法人看好Q3營運表現將優於Q2，2021年全年度營收成長將逾1成，但因台幣升值及原料成本增加，及業外匯損，獲利恐將出現壓力。

福興主要產品為商用重型門鎖、家用輕型門鎖、關門器、電子鎖、天地鉸鏈、防火門鎖、模具製造、衛浴產品。福興生產基地位於高雄岡山與江蘇常熟，在產能方面，台灣月產能270萬組鎖；常熟廠月產能180萬組鎖，其中門鎖相關產品占營收比重65~70%、關門器20~25%、其他產品 5~10%。

北美市場占福興營收比重62~65%，歐洲占營收比重10~15%。2021年預期在北美零售庫存水準低，及美國成屋銷售數據佳，主要客戶Home Depot與Schlage訂單維持溫和成長，將帶動福興生產鎖與關門器訂單增加，法人預估，福興2021年營收年增可望逾1成，但受到台幣升值與原料成本增加不利因素，加上業外匯損，獲利恐將出現壓力。

展望2022年，福興陸續向客戶反應原物料成本增加而調整價格後，毛利率可望有所改善，另外在業外匯損相對減少情況下，福興整體獲利將恢復成長趨勢。