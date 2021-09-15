蘋果公司今天發表iPhone 13系列新手機，同步調降舊機價格約新台幣400元到4000元，其中64GB容量iPhone 12 mini原價2萬3900元，調降4000元後2萬元有找，降幅約17%。

根據蘋果官網最新資料，去年發表的iPhone 12 mini和iPhone 12一律降價4000元，以64GB容量的iPhone 12為例，原價2萬6900元，已降為2萬2900元，降幅約15%；iPhone 12 mini降價後為1萬9900元起，降幅約17%。

同時，蘋果官網已下架iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max兩款機型，不再銷售。

蘋果2019年推出的iPhone 11降價3400元，64GB容量從1萬9900元下殺到1萬6500元，降幅約17%；256GB容量的iPhone 11已從蘋果官網下架。

去年4月發表的第2代iPhone SE降價幅度最小，無論64GB或128GB都降價400元，調整後價格分別為1萬3500元和1萬5100元，降幅僅3%。

蘋果公司今天發表iPhone 13及13 Pro系列新手機，縮減螢幕上方「瀏海」感應區域，支援電影級模式錄影，能自動創造細膩景深、變換焦點，台灣售價2萬2900元起，最貴1TB容量iPhone 13 Pro Max要價5萬4400元。（編輯：康世人）1100915