振興五倍券將於22日起開放登記預約及數位綁定，10月8日起領取使用。為避免群聚及鼓勵民眾領取數位券，行政院政務委員唐鳳規畫「一站式」的登記平台，民眾只要到「5000.gov.tw」網站，除能選擇紙本或數位券登記，還可以一次完成8種加碼券抽籤登記，唐鳳將於今天下午率相關部會舉行記者會，示範及說明預約登記方式。

因應疫情衝擊，為刺激內需市場消費，行政院規畫振興五倍券及各部會加碼券，五倍券預計起22日起開放數位綁訂，紙本預約則是25日起，10月8日起開放使用，期限至明年4月30日。

此外，各部會共推出8類加碼券，除好食券免抽籤，前400萬名綁定數位五倍券者，即可領取外，其餘包括Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券等，都有名額限制，須登記抽籤。

配合鼓勵數位綁定及加碼券登記抽籤，由唐鳳規畫「一站式」的登記平台，唐鳳今下午將舉行記者會，親自示範如何綁定數位券、預約紙本券，以及一站式網站如何勾選登記各部會加碼券。

行政院表示，今年五倍券官網相對去年功能性提升，為讓讓民眾更瞭解五倍券數位綁定、紙本預訂及八大部會加碼券登記、抽籤等方式，唐鳳將與八大部會代表舉行「五倍券官網啟動記者會」，詳細說明五倍券紙本預約及領取、數位券綁定及加碼券登記方式。