柚子是中秋節的應景水果，好吃又營養，不僅有豐富的維生素C，可防止身體受自由基損害，也能抗衰老，同時具有膳食纖維，可促進腸胃蠕動，但營養師提醒腎臟病患者、長期服用藥物者、糖尿病患者及經常腹瀉者，這4種類型的人不宜吃太多柚子。

中醫大新竹附設醫院營養師黎姵吟表示，柚子的維生素C比蘋果高18倍，具有抗氧化功能，有助於防止身體受自由基損害，也能抗衰老，並有豐富的膳食纖維，衛福部建議每日攝取量為20至35公克的膳食纖維，1顆柚子含有約5g，相當2盤地瓜葉，可促進腸胃蠕動。

營養師黃琳惠則說，柚子鉀離子含量高，有助於維持神經健康和心跳規律正常，並協助肌肉正常收縮，避免血壓升高，預防中風，柚子雖然營養高，也有豐富的膳食纖維，但腎臟病患者和經常腹瀉的人不宜多吃。

同時，柚子內含的「？喃香豆素」會影響藥物作用，容易使代謝藥物速度變慢，增加副作用產生的機率，有長期服用血壓藥、血脂藥、免疫抑制劑、抗心律不整等藥物的民眾，應多注意不要吃用太多，建議應間隔2小時以上食用。

黃琳惠指福部「每日飲食指南」建議每日攝取水果為2到4份，熱量120到240大卡，糖尿病患者1天2份就好不要超量。黎姵吟也說，柚子除了可直接當水果吃外，也可做成簡單的料理。

黎姵吟與主廚何文正推出簡單柚子料理做法，柚子汁及果肉可融合鹽、糖、檸檬汁等調味成醬汁，淋在蔬菜上就是一道清爽的料理，也可將醬汁淋在烤魚排上，酸酸甜甜相當開胃。

另外，還可將柚子果肉、蘋果、紅火龍果等水果切丁，加入柚子汁、果醋、蜂蜜果醋、蜂蜜及冰塊等，製作成甜柚水果醋。