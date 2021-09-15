蘋果發表會落幕，iPhone 13新機推出後引起熱議，尤其各系列入門款起價皆比前一代iPhone 12還要低，有專家點出關鍵在於，今年匯率調降，因此售價出現調整，不過也有專家認為，蘋果表面上雖調降手機價格，實際是透過增加高容量方式，拉高手機價格的天花板，iPhone 13整體平均售價也有所提高。

快科技報導，對比iPhone 12系列，此次iPhone 13系列的入門款價格都下降新台幣約1200至3000元左右，被認為是提高iPhone 13銷售量的殺手鐧，前手機大廠OPPO副總裁沈義人則認為，「去年漲價是因為匯率，今年匯率降了，新機價格自然也會低。」

沈義人也強調，即使蘋果調降iPhone 13的新機售價，但整體獲利並不會受到太大影響，「現在全球晶片大缺貨，但蘋果受到的衝擊相對比較小，所以調降新機的售價，影響蘋果獲利的程度並不大，尤其他們管理供應鏈的水準是一流的。」

此外，報導引述不具名手機行業專家表示，「雖然各項零件的價格都上漲，但因為iPhone 13的更新，比起iPhone 12系列並不大，所以蘋果為了確保銷量，只能用降價換取銷量，這是他們明智的地方，不過也要看消費者買不買單。」

對比iPhone 12新機售價，iPhone 13的美金售價持平，但台灣與中國大陸的售價有所降低，台灣四機售價比去年便宜1000元左右，加上iPhone 13、Mini系列的最低容量從128 GB起跳，入門款消費者其實是以更便宜價格換取更高容量。

報導點出，蘋果此次雖調降入門款的價格，但增加高容量的選項，例如iPhone 13及Mini取消64 GB增加512 GB容量，Pro系列則增加1TB的選擇，實際上iPhone手機的價格天花板與iPhone 13的平均價格還是被拉高，最高規格的iPhone Pro Max 1TB價格落在54400元，為史上最高價。