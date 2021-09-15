資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲專訪，陳文茜問，副總統賴清德現在正面聲量好，柯酸，賴清德因現在沒做什麼事，反而容易被仰望，像他每天都做太多事，好的政策只要有5％人不爽就被罵，執政愈久累積敵人愈多，但當然還是有民進黨的朋友，只是都要偷偷摸摸來見他，不能得罪當權派。

柯說，他每天在「廚房」裡，太多事，好的政策就算95％人受益、他們也不會感謝，5％人沒受益就不爽，民調雖看一看，但他還是過自己的日子，不要為達成目標就太過扭曲自己，他對民進黨批評是，只把當選當成唯一目標，因此合理化所有行為。

資深媒體人陳文茜（左）網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲（右）專訪。（摘自《茜問》／張穎齊台北傳真）

柯說，很多民進黨朋友跟他講，若他沒當選，現在講的都是屁話，他還是有很多民進黨朋友，只是每個見他都要鴨舌帽、口罩，因不想得罪當道，都要偷偷摸摸，也是要討生活。

陳文茜問，柯以前也算民進黨的人，柯回「妳以前也民進黨啊，我小時候妳就是建國妖姬了！」陳笑說「你跟我只差2歲好嗎！」柯強調，以前民進黨主張黨政軍退出媒體，結果現在政媒合一，媒體直接進入黨政軍。

柯也提到，自己不是驕傲，只是白目，雖每天都有犯錯，但還是每天認真坐公車上班，有人說他在作秀，好，他就是故意作秀8年給他們看。

談到前總統馬英九，柯說，馬英九只是「中國結」太嚴重，其實人也還不錯，要把別人的優點放最大、缺點壓最低，他現在是弱勢，每天被媒體、議員打，當他的幕僚不容易有長遠眼光，反倒沒拿他薪水的人講得比較可聽。