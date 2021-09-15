第二劑疫苗15日開打，但基層診所近日才知道因疫苗不足，中央規定一瓶可施打人數由10人改為11人，診所獲得的疫苗瓶數還減少，因使用針頭一瓶只能抽10人，急忙叩預約民眾拜託改期造成基層診所及民眾怨聲連連。市議員楊正中說，中央應給足疫苗不應讓納稅人撲空。

市議員楊正中服務處執行長楊大鋐接獲診所陳情說，原訂AZ疫苗一瓶可施打10人，名冊如為50人會給5瓶疫苗，惟昨日診所才知改為一瓶疫苗施打11人，且是依照診所疫苗可施打的總量給予瓶數。因此依照新制，該所獲得的總量為14瓶，共可打154人。

楊大鋐說，依照診所目前得到的1922預約名單一天就是50人，如依總量平均分配一天只可開四瓶會影響6人無法如期施打；如開五瓶則會多出7劑殘劑。因此診所也立即去電詢問預約民眾是否可改期？很多人都說因為工作已依照當初預約的時間請假，不便改期。

楊大鋐指出，診所詢問衛生局，衛生局表示因為中央給予的劑量不足，因此才提高一瓶可施打量為11人，如使用較好的針頭一瓶最多可打12～13人，請診所可選購特殊針頭應急。為此，診所也說昨日才得知這個消息，怎來得及訂貨？

楊大鋐認為，現在民眾都是1922自行預約時間，照理來說政府應在期間內給足疫苗，如有困難也應修正名單人數。今診所的預約名單卻還是總數，為控制疫苗開瓶劑量只好再三拜託民眾改期，搞得民眾一頭霧水「不是已經預約了嗎？為何還要臨時改時間？」種種怨言都發洩在診所上，診所實在很可憐。