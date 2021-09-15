台灣莫德納疫苗短缺，民眾黨日前踢爆，第二類官員第二劑施打率高達65%，引發熱議。隨著行政院長蘇貞昌出面說明後，政院也透過臉書回應，強調第二類施打疫苗的28萬人中，中央防疫官員僅有1754人。對此，藥師林士峰提出2點疑問，並質疑「這不就是合法的搞特權嗎？」

對於第二類中央官員施打疫苗爭議，蘇貞昌昨（14）日受訪時表示，其中有很多不實謠言，強調第二類施打第二劑疫苗的有28萬人，其中僅有1700人是中央人員，占0.6%，絕大多數都是第一線地方清潔人員、警消、義消、救護車駕駛等，都是勞苦功高應該特別照顧者，且施打的多是AZ疫苗。

政院昨晚也在臉書發文，請大家一同支持防疫夥伴、感謝所有同仁的辛勞與付出，並再次說明，第二類施打疫苗的28萬人中，中央防疫官員僅有1754人，占不到千分之7，且其中的27萬多人，是戍衛國境的海巡、海關、機場檢疫人員，與在地方上服務民眾的警、消、救護、清潔、衛生單位人員、負責居家訪視的各縣市的村里長、村里幹事及地方防疫官員。

對此，藥師林士峰今在臉書提出2疑點，首先是如果中央官員才1754人，為何光食藥署就列冊了1356人？

第二點，林士峰問道，全世界各國當中，中央防疫官員列在優先施打順序的國家有哪些？為什麼我們政府要把施打的對象分的那麼細，這不就是合法的搞特權嗎？