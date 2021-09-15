美國8月底完成阿富汗撤軍，結束長達20年的戰爭後，美國3位前總統─共和黨的小布希、民主黨的柯林頓與歐巴馬決定站出來，攜手協助阿富汗難民在美落地生根。

路透社報導，這3位前領導人與他們的夫人將加入「美國歡迎你」（Welcome.US）組織，這個由倡議團體、美國企業及各界領袖組織組成的聯盟，網站在今天上線。

小布希政府時期官員、該聯盟聯合主席布里奇蘭（John Bridgeland）在媒體活動上說，這個網站將成為「單一入口」，讓美國民眾能更容易捐款、透過房屋租賃應用程式Airbnb接待難民家庭、或找到其他提供協助的方式。

迄今已有成千上萬的阿富汗人隨美軍撤離來到美國，當中許多人在戰爭期間協助美軍及其盟友，若續留阿富汗恐遭重掌政權的塔利班（Taliban）報復。

小布希和妻子蘿拉（Laura）發表聲明說：「數千名阿富汗人曾在前線與我們站在一起，推動一個更安全的世界，如今他們需要我們伸出援手。」

組織方表示，支持阿富汗難民的倡議獲得跨黨派傾力支持，包括部分共和黨籍與民主黨籍的州長都已簽署加入。

儘管移民問題在美國部分地區仍存分歧，一些州和地方領導人已表示，歡迎難民進入他們的社區。

共和黨籍前總統川普執政時期，將美國自全球接收的難民人數砍至數十年新低，而繼任的民主黨籍總統拜登已承諾將扭轉政策。

「美國歡迎你」吸引超過280個人與實體的支持，包括微軟公司（Microsoft Corp）、星巴克公司（Starbucks Corp）與藥妝連鎖業者CVS等，許多非營利組織、退伍軍人團體與安置機構也出手相助。

拜登政府在美國境內幾處軍事基地內安置了5萬名難民，另有部分難民留在當初降落的美國機場附近的程序處理中心，還有更多難民待在美國設施或仍滯留第3國。