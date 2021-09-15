美國自阿富汗撤軍後，國際局勢出現新變化。爭取連任的國民黨主席江啟臣今天表示，美中對抗局勢從日前美中兩大領導人通話後出現轉變，朝向盡量減少衝突，甚至有效管控衝突，更強調競爭與合作方向前進，所以台灣要更積極思考和美國的交集在哪，但又不至於過度依賴美國，而馬政府時期堅持親美和陸路線，證明對台海和平穩定是具體可行方案。

國民黨智庫今天舉行「美軍撤離阿富汗後的國際新情勢」記者會，江啟臣在會中表示，拜登政府一再重申撤軍是正確且符合多數民意期望，但美國的盟友與夥伴仍有很多疑慮，包含對美國的信任，美國對友邦的協防意願與能力，以及美國維持全球秩序的責任等，都引起了國際的關注甚至質疑。

江啟臣認為，對此情勢有三點啟發，首先，台灣在1945年回歸中華民國後，雖然有短暫時間曾經跟美國同盟，但最重要的是我們自己的團結、防衛意志及決心去抵抗外力的侵犯，兩岸也隨冷戰後、國際形勢的發展，兩岸關係和二次大戰後有很大不同，因此兩岸情勢與台灣局勢，當然跟阿富汗不同。

江啟臣說，第二，任何國家的外交決策，基本上都是從自己的國家利益出發來考量，美國當然不例外，所以在後阿富汗戰爭時期，美國跟中國還有對俄羅斯之間的走向有些轉變，尤其拜登跟習近平通話後，朝向減少衝突、有效地管控衝突，但更強調競爭跟合作，這樣的轉變，必須更加思考台灣與美國間的利益交集在哪邊，但又不至於過度依賴美國，而導致國家安全操之在別人手上。

江啟臣提到，第三，過去國民黨執政走親美和陸路線，同時基於台灣人民的利益優先考量，也就是在維護中華民國主權權利，及人民福祉的前提下，深化對美關係，改善兩岸關係，然後謀求台海的和平跟穩定，這兩者間其實並不是相互排斥的。

江啟臣強調，政府必須要努力設法讓台灣避免捲入所有可能的戰爭跟衝突風險當中。所以對兩岸關係的改善強化，我們不會放棄，也會繼續努力，這是國民黨不論是否執政，都是最重要的使命。