近日許多台灣藝人遭大陸網友惡意攻擊為「台獨藝人」，從「小S事件」到「張鈞甯事件」，讓台灣藝人備受困擾，甚至丟了許多代言合約，面臨實質的經濟損失。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（15日）在例行記者會中暗示，這極有可能是台灣內部的網友反串，刻意挑撥兩岸對立，「大陸一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員來大陸發展。」

朱鳳蓮反駁，對於所謂「台灣藝人沒辦法在大陸樂業」的說法，是完全站不住腳的。大陸一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員來大陸發展，共享機遇，實現夢想。越來越多台灣藝人已經並正在參與兩岸影視創作和綜藝節目，帶來許多受兩岸觀眾歡迎的作品和節目，發展的潛力和空間巨大。

台媒質疑，到底由誰來判斷某位藝人是不是「台獨」？外界注意到，在類似的事件中，一些微博博主起到了不好的作用，挑起兩岸民間對立，傷害兩岸民間情感，請問大陸方面將如何處理這種情況？

對此，朱鳳蓮暗示可能是台灣內部有網友反串，刻意挑動兩岸敏感神經。她說，「最近接連發生針對在大陸正常發展的台灣藝人的網路炒作，兩岸同胞高度懷疑是島內某些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化兩岸關係。」

朱鳳蓮表示，大陸也呼籲兩岸同胞高度警惕、擦亮眼睛、精準辨識，不要上當。

本報記者追問：今天發布會一開始，發言人介紹了暑假2個月以來兩岸各種交流活動，促進深化兩岸民眾的交流。但與此同時，我們也發現，大陸有些微博，專門挑選一些激化兩岸對立的題材來搏取讀者眼球。

其中有個叫做「台灣傻事」的微博，雖然流量很高，但是卻傷害了兩岸之間的感情，這還不是最嚴重的，最糟糕的是，它把台灣部分反中抗中的聲音，擴大成代表了大部分台灣民眾的意見，誤導了大陸民眾對台灣的觀感與認知。這和習總書記說：「人之相交，貴在知心」完全背道而馳。請問發言人，大陸方面對於這類的微博或微信公眾號有何評論？

朱鳳蓮回應，「最近在大陸接連發生在大陸正常發展的台灣藝人網路炒作，其實之前也有類似案例，背後肯定有原因，我們會深入調查、處理。」

「剛才提到的網路空間上，我們如何讓更多兩岸民眾能夠客觀認識彼此，確實是我們要做的工作」，朱鳳蓮強調，「這也是我們要深入貫徹中央的對台工作，推進兩岸各領域、各層次的民間交流工作，讓兩岸民眾消除之前不了解甚至是誤解，深入互相認識，我們確實要繼續努力。」

不過，本報記者和發言人朱鳳蓮的這段問答，在人民網「全文實錄」中，已被刪除。