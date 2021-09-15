2021年9月15日 — 迎接中秋佳節，戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣布將於9月16日至9月27日推出「中秋節」特別活動，在與家人朋友闔家團圓和享用月餅同時，邀請玩家一同挑戰完成9 項「月之任務」、獲得月餅，並獲得提升戰鬥效率的各種獎勵！

今年「中秋節」活動將登場的「月之任務」與后羿傳說的特定事件有關，玩家必須在戰鬥中達成各種條件才能完成。每天都有全新任務供玩家挑戰，成功完成的玩家將可獲得 8 個月餅與一個「紋章中的野兔」花樣。完成 9 項月之任務的玩家將可獲得令人目眩神迷的「賞月」2D 風格！

另外，遊戲特殊貨幣「月餅」也將配合「中秋節」活動登場。玩家將無法直接單獨購買月餅，但可透過完成月之任務來逐一獲得，或者於加值商店購買內有月餅作為免費獎勵的特殊組合包。然而，若玩家未在 9 月 27 日前領取獲得的月餅，月餅將會過期，屆時將無法兌換獎勵。

個人進度可在 9 月 16 日到 9 月 27 日進行且將由 5 個月之等級組成。玩家只需要完成月之任務或購買特殊組合包來獲得月餅，並且使用月餅解鎖等級。順利解鎖等級的玩家則可獲得100% 熟練度通用乘員，附有「修理」為零歷練且有足以再學習一個技能或歷練的經驗、「中國龍」標誌與「龍 3」花樣、「中國陶瓷」2D 風格、1 天《戰車世界》加值帳號、一個車庫車位、各種個人儲備等珍貴遊戲內物品作為獎勵！

除了個人進度，「中秋節」活動另有故事進度（9 月 16 日到 9 月 21 日），5天內玩家將團結一致來解鎖全部 5 個章節並揭曉整個故事，並在過程中獲得額外的月餅。玩家必須在特定章節期間（24 小時）透過完成月之任務攜手收集特定數量的月餅，或在加值商店的特殊組合包中獲取月餅。一旦完成章節，就能獲得 3 個月餅並前往下一個章節。玩家一旦成功完成故事進度的所有 5 個階段，將能獲得可在 9 月 23 日到 9 月 26 日於任何車輛使用的每日首勝 5 倍經驗加成乘數。

《戰車世界》邀請玩家一起參與「中秋節」活動，如傳奇神射手后羿般百發百中並獲得眾多獎勵！

「中秋節」活動將於9月16日正式展開，屆時一個活動專門網站將會啟用，網站將包含所有活動相關資訊。玩家可在網站中詳閱月之任務規則、在特殊分頁使用月餅解鎖月之等級來推進個人進度，同時也能在此使用月餅兌換珍貴好康。另外還有故事頁面，故事內容將在所有玩家攜手挺進章節後逐一揭曉。

今年的中秋節，《戰車世界》邀請玩家一起參與「中秋節」活動，如傳奇神射手后羿般百發百中並獲得眾多獎勵！