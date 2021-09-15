中科今年成立18年，營業額本來上看9954億，看好疫情紓緩與國際市場需求大，今年營業額可望破兆，後勢爆發力驚人。（盧金足攝）

中科今年成立18年，雖然遇到全球疫情風暴，但是廠商接單逆勢成長，目前營業額調高到9954億，看好疫情紓緩與國際市場需求大，今年營業額可望破兆，比起竹科是在成立24年時破兆的營業額，中科才18歲有如「轉大人」的風暴成長，站上兆元俱樂部，後勢爆發力驚人。

中科管理局長許茂新表示，今年上半年台灣疫情嚴峻，但營業額高達4800億，展望今年本來預期全年營業額9600億，應該可以樂觀期許全年營業額衝破兆元，打破歷年紀錄。

中科積極輔導園區廠商訂定防疫應變計畫、落實移工防疫管理措施，並設置中科篩檢站進行抗原快篩，迅速因應得宜

，防疫卓然有成，在疫情之下逆勢締造亮眼成績。

中科2021年上半年營業額4827.92億元，較2020年同期增加497.35億元，成長11.48％；2021年上半年出口額2800.48億元，較2020年同期增加342.9億元，成長13.95％。

許茂新說，今年前八月投增資額1828億，比去年同期增加3倍，其中17家投資，6家擴廠，園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長6.35％。

光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及面板漲價等因素帶動下，營業額大幅成長35.48％；精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長21.18％；另生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長13.58％。

中科2021年上半年計引進高科技廠商11家，主要以精密機械及生物技術各4家最多，光電、積體電路及電腦周邊各1家

，投資額32.54億元，再加計增資案4.3億元及擴廠案1180億元，投資總額1216.84億元。

截至2021年6月底，已引進225家國內外高科技廠商，包含44家外商，計畫投資額逾2兆2200億元，亮點廠商包括以光達感測等技術領先業界的昇煒科技、研發機械手臂力量控制器之博府智造、具備微創手術導航系統等關鍵技術的瑞鈦醫療器材、研發精密密封元件之謙鎰實業，以及研發好孕晶片帶來「生機」的好孕行生醫等公司。