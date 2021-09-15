松翰(5471)受惠於MCU漲價效應，第三季營收、獲利有機會挑戰新高，不僅如此，疫情帶動非接觸臉部辨識商機，加上微軟預計10月上市Windows 11，其內建 「Windows Hello」人臉辨識開機功能，也將有利於松翰多媒體影像IC明年成長動能。

在疫情衝擊下，遠端、非接觸商機需求大增，除了增加對視訊會議、線上教學的需求外，門禁以非接觸式的臉部辨識取代接觸式的指紋辨識，也成為松翰多媒體IC需求成長的主要原因，不僅如此，微軟將於10月5日上市Windows 11，內建 「Windows Hello」人臉辨識開機功能，有助於松翰多媒體影像IC明年的成長，松翰2020年多媒體影像IC年佔營收比44%，後續仍有成長空間。

另一方面，松翰在OID點讀筆市場也持續有斬獲，OID點讀筆主要瞄準在3~8歲的學齡前的英語教育市場，據悉，松翰目前已經打進三家大陸主要客戶，預計今年將有20%的成長，目前受限晶圓代工產能，年底前訂單皆可確認但產品正趕工交付客戶。

松翰現階段訂單能見度約4~5個月，其已經在今年4月起全面調漲旗下產品售價15%，7月又再度針對部份MCU產品漲價10~15%，故松翰8月營收首次衝上6.01億元創歷史新高，預估9月營收在封測產能逐漸跟上後，營收也能維持高檔水準。法人也看好，松翰第三季營收、獲利有機會挑戰單季歷史新高。