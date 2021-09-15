蘋果公司美國時間14日舉辦秋季新品發表會，不過股價一如過去傳統，在發表會當天通常表現不佳，終場股價下跌近1%，連帶台股蘋果概念股也漲跌互見，台積電走在平盤之下，大立光與鴻家軍則有1%以上的漲幅。

千呼萬喚下，蘋果新品發表會由iPad和iPad Mini打頭陣，接著是Apple Watch Series 7，最受矚目的iPhone 13系列壓軸，儘管蘋果發表會吸引大批果粉與投資人目光，但蘋果股價在發表會當天表現不佳，似乎已成為一項傳統，而今日依然遵循這項傳統，終場收在每股148.12美元，下跌1.43美元，跌幅0.96%。

綜合外媒報導，除了蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)在2007年發表第一款iPhone當天，股價大漲8.3%，之後每年新品發表會當天，約有7成5的機率股票都下跌，平均跌幅不到1%，約0.8%。

今年蘋果股價果然延續傳統收黑，外媒報導，Bespoke Investment Group表示，蘋果股價在發表會當天表現欠佳的原因可能是因為之前有關iPhone 13的消息已經暴露太多，加以投資人對蘋果發表會的創新也習以為常，使得大部分的利多大多已提前反映在股價上。

事實上，蘋果股價今年以來已有兩位數漲幅，但上周與遊戲開發商Epic Games的官司敗訴後，股價下挫，創近4個月來最大跌幅，市值一度蒸發850億美元，但華爾街仍看好蘋果股價。