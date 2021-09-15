29歲大陸女神古力娜扎，因出眾美貌被封為「新疆維納斯」，向來給人空靈氣質模樣的她，近日被曝光大尺度舊照，形象反差大，讓網友都驚呼不敢相信。

有娛樂博主曬出古力娜扎早期工作照，寫下：「嫵媚的氣質和現在清純的氣質，形成了鮮明的對比，對著鏡頭吃西瓜也很猛，不敢相信照片中的人是古力娜紮扎」，只見穿著細肩帶上衣搭白色熱褲的她，胸前大開深V，讓她的渾圓美胸一覽無遺，皮膚白到發光，散發健康性感美，讓網友全都看傻。

古力娜扎大尺度舊照曝光。(圖／翻攝自網易娛樂)

這組照片是古力娜扎參加陸綜《花兒與少年》拍攝的。(圖／翻攝自古力娜扎微博)

「雖然形象反差大，但我喜歡」、「依然這麼美」，不少網友認為她和現在較為清純氣質的打扮相比，奔放了不少，但仍吸引超過300萬的閱讀量。其實，這組照片是她2017年參加陸綜《花兒與少年》的裝扮，當時她也在微博發文，寫下：「陽光、沙灘、大海、西瓜，我心目中的完美夏天」宣傳，當時也引起網友熱議。

古力娜扎擁有精緻美貌和清新脫俗氣質，仙氣十足臉蛋，讓她有「新疆維納斯」封號，還和迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」，不過她在今年大陸知名論壇虎撲舉辦的女神票選中，被「最美妃子」李沁打敗，僅奪下亞軍，讓不少粉絲都替她打抱不平。