外傳台灣高端疫苗成為世界衛生組織（WHO）候選疫苗廠商名單後，將透過WHO贊助的疫苗試驗計畫，在哥倫比亞進行臨床試驗。高端今天表示，目前消息並非來自WHO正式對外公開新聞稿，公司正在與相關機構了解實際狀況及進度。

高端被世界衛生組織（WHO）納入「第三劑加強疫苗」的開發商名單後，外電報導高端正式成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）候選疫苗並獲得WHO贊助，將在哥倫比亞對4萬名16歲以上的高風險族群志願者進行團體臨床試驗。

高端疫苗今天在證交所公開資訊觀測站公告指出，媒體報導是引用自國外媒體，並非來自WHO正式對外公開新聞稿，公司正與相關機構了解實際狀況及進度。

高端強調，公司以全球化經營為策略方向，並與國際重量級醫藥機構往來密切，擬以良好的研發數據、臨床試驗及製造成果達成合作目標。一旦確認具體合作細節且達可公開的階段，將依相關規定公告。（編輯：楊蘭軒）1100915