龍劭華驚傳驟逝！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ前還先確認身體狀況

金鐘視帝龍劭華昨(9/14)傳出噩耗，人在高雄的他，在85大樓失去意識昏倒，雖被發現後緊急送醫，但仍宣告搶救不治，享壽68歲，他的驟逝讓外界無不震驚，老婆更是哭斷腸，圈內好友也紛紛表示難以置信，心碎哀痛不已，也很想知道為何他會走得這麼突然，而龍劭華多年來有糖尿病，一度傳出可能是沒忌口而影響身體，但名導葉天倫的母親揭開龍劭華拍戲內幕，澄清他這方面很自律。

龍劭華驟逝，大批星友、過往合作過的後輩紛紛心痛發言悼念，足見其好人緣，龍劭華在鏡前跟私底下個性很一致，非常真誠直率，也從不因為資歷深而擺架子，跟任何人都是溫暖互動，也鼎力支持著台灣戲劇與電影，找他拍戲他總是一口答應，不會計較戲份，無論大小角色，總能靠精湛演技讓人眼睛為之一亮，因此不少人認為，在豬哥亮過世後，龍劭華可能是圈內少數能撐起同等地位的藝人。

據《自由時報》報導，龍劭華朋友相當多，其中，跟名導葉天倫不但合作過多次，私下也有非常深厚的交情，葉天倫更透露，兩人本來已經約好週五要一起出席公益影片記者會，沒想到接到如此噩耗，內心非常崩潰，葉媽媽潘鳳珠則說，11月舉辦的「世紀老北投的時光故事」展覽，將展出龍劭華、陳淑芳舊照，龍劭華還親自挑了好多張剛出道時的黑白照片，沒想到他沒能親眼看到展出。

至於一度盛傳龍劭華驟逝，跟他突然暴瘦發現有糖尿病，但十多年來沒忌口又沒定期回診有關，關於這個說法，葉媽媽覺得不正確，曝光了去年龍劭華接演《老姑婆的古董老菜單》的拍攝內幕，透露龍劭華有需要吃甜食的鏡頭，但一離開鏡頭，他就會把口中的食物吐掉，證明他其實是有在自我控制的。