針對大陸的「共同富裕」政策，許多台商擔心重演「文革2.0」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（15日）在例行記者會中承諾，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」；大陸國家稅收政策將給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式起到改善分配結構的補充作用。

今天國台辦舉行例行記者會，本報記者提問：今年8月11日，習近平總書記主持召開中央財經委員會第十次會議，強調「共同富裕」，緊接著大陸中央發佈一連串整頓網路巨頭、娛樂明星、教育培訓的行動，外界嗅到不尋常的訊號。

習近平提出「財富再分配」，令許多台商聯想到毛澤東在上世紀中期的「打土豪、分田地」，憂心大陸當局是否會「走回頭路」，回到「吃大鍋飯」時代，上演「文革2.0」。

朱鳳蓮回應，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，也是人民群眾的共同期盼。我們鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。

朱鳳蓮重申，實現共同富裕，要構建初次分配、再次分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。國家稅收政策將給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式起到改善分配結構的補充作用。

朱鳳蓮表示，多年來，不少台商台企在大陸投資創業、發展壯大的同時，善盡社會責任，熱心參與大陸各類公益事業，體現了中華兒女互幫互助、友愛仁善的傳統美德，對此我們給予充分鼓勵和肯定。「對於台企聯和各地台商協會擬在自發自願的基礎上，依法依規成立慈善基金會，量力而行回饋社會，參與社會公益，我們將予以支持。」